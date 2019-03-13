Boratav’dan öngörüler: YEP çöktü, küçülme sürecek, her an olumsuz sürpriz gelebilir

İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, Türkiye ekonomisi için 2018’in son çeyreği ile başlayan küçülme eğiliminin yılın ilk yarısında da devam edeceğini tahmin ederken “Her an olumsuz sürprizlerle karşılaşabiliriz” dedi.

2018’in son çeyreğinde Türkiye ekonomisinin bir önceki yıla göre yüzde 3 küçüleceği Boratav’ın da aralarında bulunduğu birçok iktisatçı tarafından önceden öngörülmüştü.

Reklam

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’a konuşan Boratav, öncelikle Türkiye’nin 2019 bilançosunun ‘eksi’ olacağına ilişkin, OECD gibi bazı kurumların tahminlerinin olduğunu hatırlatarak “Yeni Ekonomi Programı (YEP) denilen belgeyi ciddiye almak söz konusu değil. O belge baştan zaten büyüme tahminiyle çöktü. Onun dışında bazı derecelendirme kuruluşları da eksi büyüme tahmin ediyor” dedi.

“Şu kesin diyemem ancak daha güçlü olasılık yılın ilk yarısının (büyümenin) eksi olacağı ortada” vurgusu yapan Boratav, şöyle devam etti:

“Zaten iki ayı geride bırakıp üçüncünün ortasına geldik. Bütün nesnel üretim göstergeleri son çeyrekteki düşmenin aynı hızla, hatta hızlanarak devam ettiğini gösteriyor. Sonraki rakamlara bugün öngörmek zor. Ancak uzun vadeli büyümeyle ilgili nesnel göstergeler kesinlikle olumsuz. Çünkü sermaye birikimindeki düşme yarının büyüme potansiyelini belirler, oradaki güçlü erime ileride parlak büyüme bilançosu göstermiyor.

Reklam

Diğer taraftan finans piyasalarında göreli istikrar tek sakin gösterge. Ancak görüyorsunuz, iki günde dövizde yukarı hareket ve cari fazlanın dört ay sonra son bulması finansal istikrarın da güvenceli olmadığını gösteriyor. Her an olumsuz sürprizlerle karşılaşabiliriz.”