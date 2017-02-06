Bor sokaklarını köpük bastı: ‘Olağan şüpheli’ kirlilik sorunu çözülemeyen Akkaya Barajı

Niğde’nin Bor ilçesinde sokakları kaplayan köpüğün, kirlilik sorunu çözülemeyen Akkaya Barajı’ndan kaynaklandığını belirtildi.

Sulama kanallarında görülen köpük, bir gün içinde ilçenin sokaklarını kapladı.

İtfaiye, köpükleri temizleme çalışmalarına başladı. Çevre şehircilik il müdürlüğü köpükten numune aldı.

Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat, olayın kirlilik nedeniyle yurttaşların başını ağrıtan Akkaya Barajı’ndan kaynaklandığını söyledi.

Yaşanan durumu ‘içler acısı’ olarak tanımlayan Erat, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

‘Suyun rengi yeşil’

CHP Niğde Milletvekili Ömer Faruk Gürer, barajdaki kirliliği şu sözlerle anlatmıştı: “Bor ovası bu su ile sulanıyor. Baraj çıkışı suyun rengi yeşil akıyor. Köpürüyor. Canlı yaşamaz hale gelmiş. Kaç bakan geldiyse, ‘Temizledik, temizliyoruz’ dedi. Şimdiki Bakan sayın Veysel Eroğlu, 2009’dan beri, bölgeye her geldiğinde ‘Temizleyeceğiz’ diyor ama hala sonuç yok. Durum vahim.”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da kente atık su ileri biyolojik arıtma tesisi yapılması gerektiğini söylemişti.