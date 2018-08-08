‘Booking yasağı’nın ardından: Airbnb dahil 20’ye yakın siteye dava yolda

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), internet üzerinden konaklama hizmeti veren Airbnb’in de aralarında bulunduğu 20’ye yakın internet sitesine dava açmaya hazırlanıyor.

Haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Türkiye’deki kullanıcıların erişimine 29 Mart 2017’de engellenen rezervasyon portalı ‘Booking.com’la hükümet arasındaki müzakareler devam ediyor.

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Hürriyet’ten Burak Coşan’ın haberine göre, ‘Booking.com’a erişim engeli devam ederken, TÜRSAB, yurt dışı merkezli online rezervasyon sitelerine dava açmaya hazırlanıyor.

20’ye yakın site arasında Airbnb, Agoda, Skyscanner ve Expedia gibi kurumlar bulunuyor. Eğer karar çıkarsa söz konusu sitelere Türkiye’den erişim engellenebilir.

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TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya konuyla ilgili şunları söyledi: “Türkiye’deki müşterilere Türkiye’nin ürününü satıyorlar. Türkiye’de vergi sistemine dahil olmadan, fatura kesmeden yapıyorlar. Bu da haksız rekabet oluşmasına neden oluyor.”

Ne olmuştu?

TÜRSAB, ‘Booking.com’a seyahat acentelerine karşı haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle dava açmıştı. Mahkeme, sitenin Türkiye’ye yönelik faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar vermişti.‘Booking.com’ kararı temyize götüreceğini açıklamıştı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), mahkemenin aldığı ihtiyati tedbir kararının iptali için mahkemeye başvurmuş ancak reddedilmişti. Son ret kararı da ‘Booking.com’un itirazına gelmişti.

Daha sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘Booking.com’un yakın zamanda Türkiye’de tekrar faaliyete başlayacağını duyurmuş, süreçte son olarak ‘Booking.com’ Türkiye hükümetiyle görüşmelerin sürdüğünü ve geri dönmek istediğini açıklamıştı.

Eski bakan Numan Kurtulmuş, “Kontrollü olması lazım ama kısıtlama olmaması lazım” demiş, son olarak eski Ekonomi bakanı Nihat Zeybekci de “Çözüme doğru gidiyoruz. Bu sezon herhalde öyle bir şey olacak, çalışmaya başlayacaklar” diye konuşmuştu.