‘Booking yasağı’nın ardından: Airbnb dahil 20’ye yakın siteye dava yolda

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), internet üzerinden konaklama hizmeti veren Airbnb’in de aralarında bulunduğu 20’ye yakın internet sitesine dava açmaya hazırlanıyor.
Haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Türkiye’deki kullanıcıların erişimine 29 Mart 2017’de engellenen rezervasyon portalı ‘Booking.com’la hükümet arasındaki müzakareler devam ediyor.
Hürriyet’ten Burak Coşan’ın haberine göre, ‘Booking.com’a erişim engeli devam ederken, TÜRSAB, yurt dışı merkezli online rezervasyon sitelerine dava açmaya hazırlanıyor.
20’ye yakın site arasında Airbnb, Agoda, Skyscanner ve Expedia gibi kurumlar bulunuyor. Eğer karar çıkarsa söz konusu sitelere Türkiye’den erişim engellenebilir.
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya konuyla ilgili şunları söyledi: “Türkiye’deki müşterilere Türkiye’nin ürününü satıyorlar. Türkiye’de vergi sistemine dahil olmadan, fatura kesmeden yapıyorlar. Bu da haksız rekabet oluşmasına neden oluyor.”
Ne olmuştu?
TÜRSAB, ‘Booking.com’a seyahat acentelerine karşı haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle dava açmıştı. Mahkeme, sitenin Türkiye’ye yönelik faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar vermişti.‘Booking.com’ kararı temyize götüreceğini açıklamıştı.
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), mahkemenin aldığı ihtiyati tedbir kararının iptali için mahkemeye başvurmuş ancak reddedilmişti. Son ret kararı da ‘Booking.com’un itirazına gelmişti.
Daha sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘Booking.com’un yakın zamanda Türkiye’de tekrar faaliyete başlayacağını duyurmuş, süreçte son olarak ‘Booking.com’ Türkiye hükümetiyle görüşmelerin sürdüğünü ve geri dönmek istediğini açıklamıştı.
Eski bakan Numan Kurtulmuş, “Kontrollü olması lazım ama kısıtlama olmaması lazım” demiş, son olarak eski Ekonomi bakanı Nihat Zeybekci de “Çözüme doğru gidiyoruz. Bu sezon herhalde öyle bir şey olacak, çalışmaya başlayacaklar” diye konuşmuştu.
‘Kaldırılacak’ denmişti: Booking.com’a erişim kısıtlamasına devam
‘Booking yasağı’nda sona doğru: Yeni statü üzerinde çalışılıyor
Zeybekci umutlu: ‘Booking’le ilgili beklentimiz yüksek ama gelişme yok
Zeybekci, ‘Booking yasağı’nın sonunu gösterdi: Çözüme doğru gidiyoruz
‘Booking.com’dan dönüş sinyali: Türkiye’de çalışmak üzere müşteri temsilcisi ilanı
Kurtulmuş ‘Booking kararı’ndan dertli: Kısıtlama olmaması lazım
Bakanlık duyurdu: ‘Booking’le görüşüyoruz, yakında dönecek
‘Booking’ kararı: TÜRSAB bir hafta içinde 500 bin liralık teminat mektubu getirsin
Bakanlık yetkilisi mesajı verdi: Booking’in faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor
Booking.com’un itirazına mahkemeden ret: Erişim engeli devam edecek
Faaliyetleri durdurulan ‘Booking’: Turizme katkımızın görüleceğine inanıyoruz
Zeybekci, Booking.com yetkilileriyle görüştü: Bir şekilde halletmemiz gerek
Faaliyetleri durdurulan Booking.com’un itirazı reddedildi: Tedbir kararı sürecek
Zeybekci ‘bakan olarak devrede’: Gel buraya Booking.com, vergiyse derdin, sıfırlarız
Bakan Zeybekci, ‘Booking yasağı’nı karlı bulmadı: İki taraf da kaybeder
TÜROB’dan iptal başvurusu: Booking.com kararı vatandaşı cezalandırıyor
TÜRSAB, hem Booking.com hem de küçük otellere akıl verdi
TÜRSAB yetkilisinden ‘itiraf’: Booking yasağı acentelere güzel ama Türkiye’ye mahzurlu
Booking.com’un itirazı var: Türkler yakında servislerimizin keyfini tekrar yaşayacak
TÜRSAB’a bir çıkış da Egeli turizmcilerden: Zarar veriyorsunuz
‘Booking’ kararına bir tepki de Ayvalık’tan: Antalya’yı bitirdiniz, sıra Kuzey Ege’de mi?
Bodrumlu turizmciler ateş püskürdü: TÜRSAB birkaç acentaya gelir sağlamak derdinde
‘ekşi sözlük’ yazarı anlattı: Booking.com’un ‘kapatılmasının’ küçük bir pansiyon sahibine etkileri
TÜRSAB ‘savaş başlattı’: Booking’in ardından sırada Trivago ve Tripadvisor var
BTK’ya göre rekabetle ilgili durumlarda site kapatılmaz: Booking.com’a engelleme söz konusu değil
Türkiye faaliyetleri için durdurma kararı verilen Booking.com temyize gidecek
Turizm dibi görürken: Hollanda merkezli Booking.com’a durdurma kararı