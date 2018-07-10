‘Booking yasağı’nda sona doğru: Yeni statü üzerinde çalışılıyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya Booking.com’un yeniden açılacağını duyurdu.
CNN TÜRK’teki programda konuşan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya şunları söyledi: “Merkezleri Türkiye dışında olup tüketiciyle turizmciyi bir araya getirerek para kazandıran Booking.com benzeri siteler için ‘kurumsal üyelik’ statüsü üzerinde çalışıyoruz. Bu statüyü hayata geçirince Booking.com benzeri hizmetler ülkemizde yeniden hizmete açılabilecekler. Bu konuda geçtiğimiz günlerde görüştüğümüz Booking.com yetkililerine teklifte bulunduk” dedi.
Ne olmuştu?
TÜRSAB Booking.com’a, seyahat acentelerine karşı haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle dava açmıştı. Mahkeme, sitenin Türkiye’ye yönelik faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar vermişti. Booking.com kararı temyize götüreceğini açıklamıştı.
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), mahkemenin aldığı ihtiyati tedbir kararının iptali için mahkemeye başvurmuş ancak reddedilmişti. Son ret kararı da Booking.com’un itirazına gelmişti.
Daha sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Booking.com’un yakın zamanda Türkiye’de tekrar faaliyete başlayacağını duyurmuş, süreçte son olarak, Booking.com Türkiye hükümetiyle görüşmelerin sürdüğünü ve geri dönmek istediğini açıklamıştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Kontrollü olması lazım ama kısıtlama olmaması lazım” demiş, son olarak Zeybekci de “Çözüme doğru gidiyoruz. Bu sezon herhalde öyle bir şey olacak, çalışmaya başlayacaklar” ifadelerini kullanmıştı.
Zeybekci umutlu: ‘Booking’le ilgili beklentimiz yüksek ama gelişme yok
Zeybekci, ‘Booking yasağı’nın sonunu gösterdi: Çözüme doğru gidiyoruz
‘Booking.com’dan dönüş sinyali: Türkiye’de çalışmak üzere müşteri temsilcisi ilanı
Kurtulmuş ‘Booking kararı’ndan dertli: Kısıtlama olmaması lazım
Bakanlık duyurdu: ‘Booking’le görüşüyoruz, yakında dönecek
‘Booking’ kararı: TÜRSAB bir hafta içinde 500 bin liralık teminat mektubu getirsin
Bakanlık yetkilisi mesajı verdi: Booking’in faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor
Booking.com’un itirazına mahkemeden ret: Erişim engeli devam edecek
Faaliyetleri durdurulan ‘Booking’: Turizme katkımızın görüleceğine inanıyoruz
Zeybekci, Booking.com yetkilileriyle görüştü: Bir şekilde halletmemiz gerek
Faaliyetleri durdurulan Booking.com’un itirazı reddedildi: Tedbir kararı sürecek
Zeybekci ‘bakan olarak devrede’: Gel buraya Booking.com, vergiyse derdin, sıfırlarız
Bakan Zeybekci, ‘Booking yasağı’nı karlı bulmadı: İki taraf da kaybeder
TÜROB’dan iptal başvurusu: Booking.com kararı vatandaşı cezalandırıyor
TÜRSAB, hem Booking.com hem de küçük otellere akıl verdi
TÜRSAB yetkilisinden ‘itiraf’: Booking yasağı acentelere güzel ama Türkiye’ye mahzurlu
Booking.com’un itirazı var: Türkler yakında servislerimizin keyfini tekrar yaşayacak
TÜRSAB’a bir çıkış da Egeli turizmcilerden: Zarar veriyorsunuz
‘Booking’ kararına bir tepki de Ayvalık’tan: Antalya’yı bitirdiniz, sıra Kuzey Ege’de mi?
Bodrumlu turizmciler ateş püskürdü: TÜRSAB birkaç acentaya gelir sağlamak derdinde
‘ekşi sözlük’ yazarı anlattı: Booking.com’un ‘kapatılmasının’ küçük bir pansiyon sahibine etkileri
TÜRSAB ‘savaş başlattı’: Booking’in ardından sırada Trivago ve Tripadvisor var
BTK’ya göre rekabetle ilgili durumlarda site kapatılmaz: Booking.com’a engelleme söz konusu değil
Türkiye faaliyetleri için durdurma kararı verilen Booking.com temyize gidecek
Turizm dibi görürken: Hollanda merkezli Booking.com’a durdurma kararı