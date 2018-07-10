‘Booking yasağı’nda sona doğru: Yeni statü üzerinde çalışılıyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya Booking.com’un yeniden açılacağını duyurdu.

CNN TÜRK’teki programda konuşan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya şunları söyledi: “Merkezleri Türkiye dışında olup tüketiciyle turizmciyi bir araya getirerek para kazandıran Booking.com benzeri siteler için ‘kurumsal üyelik’ statüsü üzerinde çalışıyoruz. Bu statüyü hayata geçirince Booking.com benzeri hizmetler ülkemizde yeniden hizmete açılabilecekler. Bu konuda geçtiğimiz günlerde görüştüğümüz Booking.com yetkililerine teklifte bulunduk” dedi.

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Ne olmuştu?

TÜRSAB Booking.com’a, seyahat acentelerine karşı haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle dava açmıştı. Mahkeme, sitenin Türkiye’ye yönelik faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar vermişti. Booking.com kararı temyize götüreceğini açıklamıştı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), mahkemenin aldığı ihtiyati tedbir kararının iptali için mahkemeye başvurmuş ancak reddedilmişti. Son ret kararı da Booking.com’un itirazına gelmişti.

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Daha sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Booking.com’un yakın zamanda Türkiye’de tekrar faaliyete başlayacağını duyurmuş, süreçte son olarak, Booking.com Türkiye hükümetiyle görüşmelerin sürdüğünü ve geri dönmek istediğini açıklamıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Kontrollü olması lazım ama kısıtlama olmaması lazım” demiş, son olarak Zeybekci de “Çözüme doğru gidiyoruz. Bu sezon herhalde öyle bir şey olacak, çalışmaya başlayacaklar” ifadelerini kullanmıştı.