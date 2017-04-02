‘Booking’ kararına bir tepki de Ayvalık’tan: Antalya’yı bitirdiniz, sıra Kuzey Ege’de mi?

Milyonlarca kullanıcısı bulunan rezervasyon portalı Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulmasına bir isyan da Ayvalıklı turizmcilerden geldi: “Antalya’yı bitirdiniz, sıra Kuzey Ege’ye mi geldi?”

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB), Hollanda merkezli Booking.com’un seyahat acentelerine karşı haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle açtığı davada tedbiren durdurma kararı alınmıştı.

Kararla birlikte sitenin Türkiye’deki tesisleri için arama yapmak imkansız hale geldi. Türkiye dışından rezervasyon ise yapılabiliyor.

Booking.com tedbiren durdurma kararını temyize götüreceğini açıklamış, TARSAB Başkanı Başaran Ulusoy ise ‘nedense’ referandumda TÜRSAB’ın ‘Evet’ diyeceğini söylemişti.

‘Hizmet üreten işletmelere büyük bir darbe’

Cunda Adası’nda bir araya gelen Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği (AYOP), Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulmasını ‘çağdışı’ olarak niteledi.

Bu kararın, Rusya’yla ‘uçak krizi’ ve darbe girişiminin getirdiği zarardan daha büyük olacağını savunan turizmciler adına konuşan derneğin başkanı Hatice Arga şunları söyledi: “TÜRSAB’ın ‘booking com’u yasaklatmak yönündeki talebi tam da bizleri hedef almaktadır. Otelleri acentelere ucuz fiyattan hizmet vermeye mahkum etmektedir. Rekabet ve yatırım şansımızı elimizden almaktadır. Tüm bölgeyi gelir kaybına uğratmaktadır. Söz konusu vergi kaçağının çok üzerinde vergi kaybı yaratmaktadır. Bizler kazanırsak vergi verebiliriz. Üretim ekonomisine geçmeye çalışan Türkiye’de hizmet üreten işletmelere büyük bir darbe indirilmiştir. Üreten değil üretenin ürününü satan komisyoncu tercih edilmiştir. Acenteler korunmak isterken tüm turizm sektörü darbe almıştır.”

‘Bu yazı nasıl geçireceğim?’

“Misafirlerimiz hizmetinden emin olabileceği yeri kiralamak konusunda evinden rahatça dünyanın bir numaralı sitesini artık kullanamayacaktır. Sizin büyük, kartel acentelerinize mi mahkum kalacaktır? Antalya’yı bitirdiniz, sıra Kuzey Ege’ye mi geldi?” diye soran Arga, Türkiye Otelciler Birliği’ni konaklama sektöründen yana tavır almaya davet etti.

‘Booking.com’un tekrar faaliyete geçmesi için 100 imza toplayan turizmciler, TÜRSAB’a seslendi: “Bu yazı nasıl geçireceğim?”