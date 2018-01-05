‘Booking’ dönmeye hazır: Hükümetle görüşmeler sürüyor

Hollanda merkezli rezervasyon portalı ‘Booking.com’ Türkiye hükümetiyle görüşmelerin sürdüğünü ve geri dönmek istediğini açıkladı.
TÜRSAB, ‘Booking.com’a, seyahat acentelerine karşı haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle dava açmıştı. Mahkeme, sitenin Türkiye’ye yönelik faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar vermişti. Booking.com kararı temyize götüreceğini açıklamıştı.
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), mahkemenin aldığı ihtiyati tedbir kararının iptali için mahkemeye başvurmuş ancak reddedilmişti. Son ret kararı da ‘Booking.com’un itirazına gelmişti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) bir hafta içinde 500 bin liralık teminat mektubu getirmesini istemişti.
Süreçte son olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘Booking.com’un yakın zamanda Türkiye’de tekrar faaliyete başlayacağını duyurmuştu.
‘İstekliyiz’
Dünya’dan Selenay Yağcı’ya konuşan ‘Booking.com’ yetkilileri, Türkiye hükümetiyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
Geri dönmek konusunda istekli olduklarını belirten firma yetkilileri, ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.
Bakanlık duyurdu: ‘Booking’le görüşüyoruz, yakında dönecek
‘Booking’ kararı: TÜRSAB bir hafta içinde 500 bin liralık teminat mektubu getirsin
Bakanlık yetkilisi mesajı verdi: Booking’in faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor
Booking.com’un itirazına mahkemeden ret: Erişim engeli devam edecek
Faaliyetleri durdurulan ‘Booking’: Turizme katkımızın görüleceğine inanıyoruz
Zeybekci, Booking.com yetkilileriyle görüştü: Bir şekilde halletmemiz gerek
Faaliyetleri durdurulan Booking.com’un itirazı reddedildi: Tedbir kararı sürecek
Zeybekci ‘bakan olarak devrede’: Gel buraya Booking.com, vergiyse derdin, sıfırlarız
Bakan Zeybekci, ‘Booking yasağı’nı karlı bulmadı: İki taraf da kaybeder
TÜROB’dan iptal başvurusu: Booking.com kararı vatandaşı cezalandırıyor
TÜRSAB, hem Booking.com hem de küçük otellere akıl verdi
TÜRSAB yetkilisinden ‘itiraf’: Booking yasağı acentelere güzel ama Türkiye’ye mahzurlu
Booking.com’un itirazı var: Türkler yakında servislerimizin keyfini tekrar yaşayacak
TÜRSAB’a bir çıkış da Egeli turizmcilerden: Zarar veriyorsunuz
‘Booking’ kararına bir tepki de Ayvalık’tan: Antalya’yı bitirdiniz, sıra Kuzey Ege’de mi?
Bodrumlu turizmciler ateş püskürdü: TÜRSAB birkaç acentaya gelir sağlamak derdinde
‘ekşi sözlük’ yazarı anlattı: Booking.com’un ‘kapatılmasının’ küçük bir pansiyon sahibine etkileri
TÜRSAB ‘savaş başlattı’: Booking’in ardından sırada Trivago ve Tripadvisor var
BTK’ya göre rekabetle ilgili durumlarda site kapatılmaz: Booking.com’a engelleme söz konusu değil
Türkiye faaliyetleri için durdurma kararı verilen Booking.com temyize gidecek
Turizm dibi görürken: Hollanda merkezli Booking.com’a durdurma kararı