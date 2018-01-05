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Yaramazlara biraz batar!

‘Booking’ dönmeye hazır: Hükümetle görüşmeler sürüyor

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Hollanda merkezli rezervasyon portalı ‘Booking.com’ Türkiye hükümetiyle görüşmelerin sürdüğünü ve geri dönmek istediğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

TÜRSAB, ‘Booking.com’a, seyahat acentelerine karşı haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle dava açmıştı. Mahkeme, sitenin Türkiye’ye yönelik faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar vermişti. Booking.com kararı temyize götüreceğini açıklamıştı.

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Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), mahkemenin aldığı ihtiyati tedbir kararının iptali için mahkemeye başvurmuş ancak reddedilmişti. Son ret kararı da ‘Booking.com’un itirazına gelmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) bir hafta içinde 500 bin liralık teminat mektubu getirmesini istemişti.

Süreçte son olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘Booking.com’un yakın zamanda Türkiye’de tekrar faaliyete başlayacağını duyurmuştu.

‘İstekliyiz’

Dünya’dan Selenay Yağcı’ya konuşan ‘Booking.com’ yetkilileri, Türkiye hükümetiyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Geri dönmek konusunda istekli olduklarını belirten firma yetkilileri, ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

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