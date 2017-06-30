Younnes Belhanda, Bafetimbi Gomis ve Maicon Pereira transferlerinin Galatasaray’a maliyeti 52,25 milyon avroyu (yaklaşık 210 milyon lira) buldu.

Transfer sezonuna hızlı giren Galatasaray, Dinamo Kiev’den Belhanda’yı sekiz milyon, Swansea City’den Gomis’i 2,5 milyon ve Sao Paulo’dan Maicon’u yedi milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Dört yıllık sözleşme yapılan Belhanda’ya ödenecek yıllık maaş üç milyon 350 bin avro. Üç yıllık sözleşme yapılan Gomis’in yıllık ücreti de yine üç milyon 350 bin avro. Fransız oyuncuya ayrıca 2,5 milyon avro ‘imza parası’ ödenecek.

Dört yıllık sözleşme yapılan Brezilyalı Maicon’un yıllık ücretiyse iki milyon 200 bin avro.

Buna göre üç oyuncu için Galatasaray’ın kasasından ‘bonuslar hariç’ toplam 52.25 milyon avro (yaklaşık 210 milyon lira) çıkacak.