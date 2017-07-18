‘Bonservisim elimde’: Dünya Kupası’nı kaldıran oyuncu Linkedin’de kulüp arıyor

Kariyerinde bir Dünya Kupası da bulunan 35 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu, profesyonel iş ağı Linkedin’de kulüp arıyor.
BBC Türkçe’nin haberine göre, 2006’da kupayı kazanan İtalya’nın savunma oyuncusu Cristian Zaccardo, transfer için çareyi internette buldu.
Linkedin’de ilan yayınlayan İtalyan savunmacı, “Şu anda bonservisim elimde. Fiziksel açıdan iyi durumdayım ve üst düzey futbol oynayabilirim” diye yazdı.
İtalya Serie C takımlarından Vicenza’dan ayrılan Zaccardo, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde de oynamıştı.
İtalyan oyuncu, Bologna, AC Milan ve Wolfsburg’da da forma giymişti.