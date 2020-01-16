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Yaramazlara biraz batar!

Bond serisinin yapımcısı son noktayı koydu: 007 ‘erkek’ kalacak

Yapımcı Barbara Broccoli, nisan ayında vizyona girecek 25’inci Bond filminden sonraki yapımda ajan karakterini bir kadın oyuncunun canlandırabileceğine dair iddia ve önerileri içeren tartışmaya son noktayı koydu: “James Bond her renkten olabilir ancak erkektir.”

Britanyalı oyuncu Daniel Craig, Britanyalı yazar Ian Fleming tarafından yaratılan ajan karakteri James Bond’un maceralarını konu alan serinin 25’inci filmi No Time Do Die’da (Ölmek İçin Zaman Yok), kod adı ‘007’ olan ajan karakterini son kez canlandıracak. Bundan sonra seride bayrağı kimin oynayacağı belirlenmedi. Ancak, Craig’in de aralarında olduğu bazı isimler ajan karakterini bir kadının canlandırmasını önerdi.

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Broccoli ise böyle bir düşünceye sıcak bakmadıklarını, Bond karakterinin erkek olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Kadınlar için yeni, güçlü karakterler yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak başından beri bir erkeğin canlandırdığı karakteri alıp bir kadına vermek bana pek ilginç ve makul gelmiyor. Kadınların bundan çok daha iyisini hak ettiğini düşünüyorum.

Serinin, Türkiye’de 3 Nisan’da vizyona girecek 25’inci filmi, Craig’in rol aldığı beşinci James Bond yapımı.

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CHP: BTK’nın Wikipedia yasağını kaldırmak için tebligat beklemesi, ‘arıza çıkarmak’

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Wikipedia erişime açıldı

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