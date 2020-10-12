Bond filmi ‘Goldfinger’ın oyuncusu Margaret Nolan hayatını kaybetti

Bond serisinin üçüncü filmi ‘Goldfinger’ (Altın Parmak) filminde ‘Dink’ karakterini canlandıran Britanyalı oyuncu Margaret Nolan 76 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Everett Collection

Oğlu Oscar Deeks, Nolan’ın 5 Ekim’de hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Mankenlik de yapan Nolan, ‘007’ kod adlı ajan karakterini İskoç oyuncu Sean Connery’nin canlandırdığı 1964 yapımı ‘Goldfinger’daki rolünün yanı sıra Britanyalı Beatles grubunun rol aldığı ‘A Hard Day’s Night’ adlı filmde ve ‘Carry On’ adlı seride kamera karşısına geçmiş, ün kazanmıştı.

Britanyalı yönetmen Edgar Wright Twitter’da şunları yazdı: “Mükemmel oyuncu Margaret Nolan’ın ölüm haberini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyorum. ‘Last Night in Soho’ filminde rol almıştı. Onunla çalıştığım, onu tanıdığım için çok mutluyum. Çok zeki, eğlenceli, yetenekli bir kadındı.”

Bu, iki oğlu olan Nolan’ın son rolüydü.

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Britanyalı yazar Ian Fleming tarafından yaratılan ajan karakteri James Bond’un maceralarını konu alan serinin 25’inci filmi ‘No Time To Die’‘ın vizyon tarihi 2 Nisan 2021’e ertelenmişti.