Bomba sanıp binayı tahliye ettiler, çocukların teknoloji dersi için hazırladığı proje ödevi çıktı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde, bir binanın asma katında, içinde pil, telefon ekranı, telefon iç parçası ve 3’lü led çubuk olan düzenek bulundu. Bomba sanıldı. Bina tahliye edildi. Paniğe neden olan düzeneğin çocukların teknoloji dersi için hazırladığı proje ödevi olduğu belirlendi.

Fotoğraf: DHA

Düz Mahallesi Hamit Efendi Caddesi’ndeki 12 katlı binanın temizlik görevlisi Arif Nalbant (32), saat 10:30 sıralarında düzeneği fark etti. Nalbant’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve bomba imha uzmanı sevk edildi.

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Bomba imha uzmanı geldi; yol kapandı

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, binayı tahliye ederken, özel kıyafetli bomba imha uzmanı düzeneği inceledi. Köylere ulaşımın sağlandığı Tunca Grup yolu ise tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.



Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İlçe Emniyet Müdürü Furkan Fatih Ersoy olay yerine gitti.



Paniğe neden olan düzeneğin çocukların teknoloji dersi için hazırladığı proje ödevi olduğu anlaşıldı. Tahliye edilen binaya girişlere izin verildi, kapatılan Tunca beldesi yolu da ulaşıma açıldı.



Bina yöneticisi Şakir Enginar şunları söyledi: “Sabah ilk gördüğümde çöp zannettim ve kenara koydum. Daha sonra bina görevlisi, içinde kablo falan görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, tehlikeli olabileceğini belirtti ve bunun üzerine binayı boşalttık. Bomba arama köpeği de getirildi. Yapılan incelemenin ardından herhangi bir tehlike olmadığını söylediler.”