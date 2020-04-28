‘Bomba şakası’ üç yıl hapis cezası getirdi: Belediye önüne ‘IŞİD’ yazılı düzenek koymuştu

Britanya’da geçen yıl mayıs ayında, bir belediye binası önüne, bomba süsü verdiği bir dizüstü bilgisayar bırakan 50 yaşındaki Craig Slee üç yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Fotoğraf: Lancashire Polisi

Blackburn’de yaşayan Slee, binanın önüne, ekranına bir cep telefonu iliştirdiği ve üzerine ‘IŞİD’ yazdığı bir dizüstü bilgisayar bıraktı. Slee’nin ‘çakma bombası’ panik yarattı.

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‘Düzeneği’ gören çevre halkı polise haber verdi. Binanın etrafı üç saat süreyle boşaltıldı; bomba imha ekipleri çağrıldı. Ortada bomba olmadığı anlaşıldı. ‘Tatsız şaka’yı yapan kişinin Slee olduğu tespit edildi.

Preston mahkemesi, Slee’ye üç yıl hapis cezası vermenin yanı sıra beş yıl süreyle Blackburn kent merkezine girmesini de yasakladı.

Blackburn sınırlarında bulunduran Lancashire bölgesinin polis teşkilatının açıklamasında, “Neden olduğu olumsuzluklar, kamuya verdiği huzursuzluk ve zarar göz önüne alındığında aldığı cezanın suçunun ağırlığının işaret olduğunu düşünüyoruz” dendi.