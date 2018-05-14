‘Bölünme’ye doktor işi ‘müdahale’: İÜ’nün iki parça logosu birleştirildi

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İstanbul Üniversitesi’nden (İÜ) ayrılacak olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde bölünme protestosu sürüyor.

Aralarında İÜ’nün de bulunduğu köklü okullardaki birçok fakültenin yeni kurulacak üniversitelere bağlanmasını öngören yasa Meclis’ten geçmişti.

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Yasaya göre Cerrahpaşa da İÜ’den ayrılarak İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’ne bağlanacak.

Ancak fakültede tasarının gündeme getirildiği günlerde başlayan eylem aralıksız sürüyor. Öğretim görevlileri ve öğrenciler, bugün yine bir araya geldi.

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Fakülte bahçesine dört çam fidanı diken grup, temsili olarak ortadan ikiye bölünen İstanbul Üniversitesi logosunu ameliyatlarda kullanılan yöntemle dikti.

Hocalar ve öğrenciler sloganlar ve alkışlarla dekanlık binasının önüne giderek protesto gösterilerine devam etti.

Rektörün sessizliği

Prof Dr. Pınar Kadıoğlu şunları söyledi: “Siyasi erkten isteğimiz dünyanın en köklü üniversitelerinden olan İstanbul Üniversitesi’nin korunması ve geliştirilmesidir. Bölünmeye itiraz etmek tarihe ve millete olan borcumuzdur. Unutmamalıdır ki tarih yakanları değil yapanları hatırlayacaktır.”

11 yıldır eşi Emre Durcan’la birlikte Cerrahpaşalı olduğunu söyleyen asistan doktor Gizem Durcan da beş aylık kızı Defne’yle yasaya karşı çıktı.

Durcan, şunları kaydetti: “Ben yeni anne oldum ve kızımı kucağıma aldığım ilk an onu bir daha bırakamayacağımı hissettim. İstanbul Üniversitesi nasıl oluyor da bizden; evlatlarından vazgeçebiliyor, rektörümüz nasıl bu duruma sessiz kalıyor anlayamıyoruz. Buradan cumhurbaşkanımıza bir kez daha sesleniyoruz. Bu yanlışa bir ‘Dur’ deyin. Bizi kardeşlerimizden, annemizden ayırıp öksüz bırakmayın. Geçmişimizi silemeyin. Tasarıyı meclise geri gönderin.”

Yasa, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzalamasının ardından Resmi Gazete’de yayınlanınca yürürlüğe girecek.