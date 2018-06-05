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Yaramazlara biraz batar!

Bolu’da ülkücüler HDP flamalarını indirip yaktı: Aralarında MHP’li aday da var

 

Bolu’da ülkücü bir grup HDP binasına asılı parti flamalarını indirip yaktı.

Fotoğraflar: DHA

Bolu’nun en işlek caddesi İzzet Baysal Caddesi’nde tüm siyasi partilerin flamalarının asılı olduğu alanda bulunan HDP il ve merkez ilçe başkanlığı binasının önüne saat 01.00 sıralarında HDP flamaları asıldı. Flamaların asıldığını gören bir grup bozkurt işareti yapıp slogan atarak tepki gösterdi. Bir süre sonra gruba çevreden katılanlar da eklenince yaklaşık 100 kişilik kalabalık oluştu Gerginlik nedeniyle HDP’liler parti binasının içine girip ışıkları kapatarak kapıları kilitledi.

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Aralarında MHP Bolu birinci sıra milletvekili adayı Adem Evcil ve Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgün’ün de bulunduğu kalabalıktan bazıları HDP flamalarını indirdi. Yaklaşık 100 kişilik grup daha sonra bu flamaları ateşe verdi.

İhbar üzerine alana sayıda polis gitti ve kalabalığın dağılmasını istedi. Akgün, tepkilerini ortaya koyduklarını ifade ederek, bundan sonra durumun güvenlik güçlerine intikal ettiğini, onların gerekeni yapacağını söyledi.

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Kalabalık, ‘Ülkücü Yemini’ ettikten sonra polisin sözlü uyarısının ardından dağıldı.

 

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