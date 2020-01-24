Bolu’da tarım arazilerini ve köyleri yok edecek otoyol projesine iptal davası

Bolu’da yapılması planlanan ‘güney yolu çevre’ projesi hakkında, tarım arazilerini, köyleri ve doğal kaynakların bulunduğu alanları olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle iptal davası açıldı.

Fotoğraf: DHA

Bolu Takip’in haberine göre ‘Bolu Platformu‘, yolun planlandığı güzergahta Bolu’nun en verimli tarım arazileri ile çok sayıda köy ve yerleşim yerinin bulunduğunu belirterek, muhtarlar dahil 50 sivil toplumu kuruluşunu tek çatı altında toplayıp Bolu İdare Mahkemesi’ne projenin iptali için dava açtı.

Reklam

100 hektar tarım alanı yok olacak

Platformun hukuk kurulu üyesi Zuhal Demirci, projenin yapılması halinde yaklaşık 100 hektar (140 futbol sahası) tarım alanının yok olacağını, yüksekliği 12 metre genişliği 70 metreye varan bir duvarın Bolu’nun ortasına inşa edileceğine dikkat çekti.

Bolu Platformu basın toplantısı (Fotoğraf: Bolutakip.com)

Demirci şöyle konuştu: “Güney Çevre Yolu mevcut devam eden proje ile yapılırsa, şehrimiz için telafisi zor, hatta imkansız denebilecek olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Sorumluluk makamında olan yetkililerimize sesleniyoruz! Bu yol-duvar, yapıldığında, yaklaşık 100 hektar tarım alanı yok olacak! İlerleyen yıllarda şehrimizin ortası olabilecek bir güzergaha; 12 metre’ye varan yükseklikte ve 70 metre genişliğinde bir duvar inşa etmiş olacağız. Üstelik bu duvar, toprak dolgu malzeme ile yapılıyor ve geçişler, altlarda oluşturulacak bir nevi dehlizlerden olacak!

Proje kapsamında güneyden inşa edilecek çevre yolunun köyleri ve doğal kaynakların bulunduğu arazileri de olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Demirci, sözlerine şöyle devam etti: “Çevre yolu, bazı köylerin ortasından geçmekte ve köyleri ikiye bölmektedir. Yakın köylerdeki yaşamı da olumsuz yönde etkileyecektir. Şehrimizin özellikle turizm ile ilgili geleceği, güneye doğru kaplıcalarımız, göllerimiz, dağlarımız ve yaylalarımız aksında gelişecektir. Yapılmak istenen Güney Çevre Yolu; tam da bu tabii güzellikler ve varlıklarla buluşmak için şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimize kötü bir sürpriz olacaktır. Hava kirliliği oluşturacaktır, görüntü kirliliği oluşturacaktır, ses kirliliği oluşturacaktır, Bolu’nun güney bölgesi, tüm fonksiyonları ile olumsuz yönde değişecektir.”

Reklam

İptal davasının yanı sıra ‘T.C. Bolu Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nün 17.01.2020 tarih ve 47388285-10167-63191-42 sayılı evrakı ile imza kampanyası’ başlatıldığını da duyuran Demirci, ‘çevre yolu güzergahının yeterince araştırılmadan, Bolu’ya fayda ve zararlarının çok fazla mütalaa edilmeden projelendirildiğini’ belirtti.

‘Farklı alternatiflerle projelendirilebilir’

Fotoğraf: Bolutakip.com

Platform, söz konusu projeye alternatif bir plan sunarak, ulaşım ihtiyacının şehre zarar vermeden yapılabileceğini savundu. Demirci, alternatif plana ilişkin şunları söyledi: “Şehrimize fazla zarar vermeden, söz konusu ulaşım ihtiyacımız farklı alternatiflerle de projelendirilebilir. Örneğin, Otoyolun Bolu doğu-batı arası ücretsiz kullandırılarak bu ihtiyaç kısa vadede görülebilir. Uzun vadede kuzeyde, otoyola paralel bir güzergahta çevre yolu inşa edilebilir. Böylelikle yeni bir görüntü, hava ve ses kirliliği oluşturmadan mevcut otoyol aksında bu yol projelendirilerek yapılabilir.”