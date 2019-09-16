Bolu’da taksici ‘dikiz aynasını kırdığı’ için kadın müşteriyi darp etti

Bolu’da bir taksici tartıştıktan sonra araçtan inip dikiz aynasını kıran kadını darp etti.

DHA’nın haberine göre olay önceki akşam Köroğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

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Bir kadın, tartıştığı taksi sürücüsüne sinirlenerek araçtan indikten sonra aracın aynasını kırdı. Bunun üzerine taksici de aracından inerek kadına tekme tokat saldırdı.

O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde taksicinin kadına saldırırken, “Aynayı niye kırıyorsun. Bu ayna ne olacak?” dediği görüldü. Bu sırada çevredeki sürücüler araçlarından inip kadını darp eden adamı engelledi.

Tarafların daha sonra polis çağırarak birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.