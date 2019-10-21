Bolu’da sosyal medya operasyonunda iki kişiye gözaltı

Bolu’da sosyal medya paylaşımlarıyla ‘terör örgütü propagandası‘ yaptığı ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ettiği gerekçesiyle iki şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi 18 yaşındaki M.E. ve günlük işlerde çalışan 20 yaşındaki D.D. sosyal medya hesaplarından ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı gerekçesiyle ihbar edildi.

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İhbar üzerine terörle mücadele ekipleri tarafından hesapları inceleme altına alınan D.D. ve M.E’nin aynı zamanda ‘cumhurbaşkanına hakaret’ içeren paylaşımlar yaptığı da tespit edildi.

Polis, M.E.’yi kaldığı yurtta, D.D.’yi de evindede eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheliler adliyeye sevk edilidi.