Bolu’da orman yangını: 10 dönümlük alan zarar gördü

Bolu’ya bağlı Tetemeçele köyünde çıkan orman yangınında 10 dönümlük (1.4 futbol sahası büyüklüğünde) alan zarar gördü. Yangın bir saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre yangın, saat 15:30 sıralarında, merkeze bağlı Tetemeçele köyü mevkisinde tarlalar arasındaki ağaçlık alanda çıktı. Bölgeden yükselen duman ve alevi gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözlerle Bolu ve Mengen Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucunda örtü yangını olarak görülen yangın, kontrol altına alındı. Yapılan incelemede, yangında yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi. Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bağışlar köyü muhtarı Murat Yavuz, “Yangın şu an kontrol altında. Herhangi bir sıkıntı yok. Çıkış nedeni araştırılıyor” dedi.