Bolu’da kedilerin ayaklarının kesilerek öldürüldüğü iddiası

Bolu’da iki mahallede ön ve arka ayakları kesilmiş iki kedi ölüsü bulundu. Hayvanseverler savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

BOLPATİ Derneği’nce merkeze bağlı Beşkavaklar ve Alpagut mahallelerinde ayakları kesik bulunan iki kedi ölüsünün görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

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Kedilerin ön ve arka ayakları kesilerek öldürüldüğü öne sürüldü. Tepki mesajları yazan dernek üyeleri, kedilere işkence yapan kişi ya da kişilerin bulunup cezalandırılmasını istedi.

BOLPATİ Derneği’nce savcılığa suç duyurusunda bulunulurken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

