Bolu’da ‘izmarit’ten çıktığı düşünülen orman yangını ‘söndürülemiyor’

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Bolu’nun Göynük ilçesinde çıkan ve yaklaşık 10 hektarlık (sekiz futbol sahası büyüklüğünde) ormanlık alanda etkili olduğu tahmin edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

DHA’nın haberine göre Doğanderesi mevkisindeki sarıçam ormanında akşam saatlerinde yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine sevk edilen arazöz ve itfaiye araçları karadan, yangın söndürme helikopterleri de havadan alevlere müdahale etti.

Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere karadan müdahalede zaman zaman zorluk yaşandı.

Çevre illerde konuşlu üç yangın söndürme helikopteri de takviye olarak bölgeye gönderildi. Ancak havanın kararması ile birlikte havadan müdahale durduruldu.

Üç ayrı bölgede devam eden yangına Bolu itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sakarya, Adapazarı, Düzce, Kocaeli ve Bilecik’ten bölgeye sevk edilen ekipler müdahale ediyor.

‘Sarıçam ormanını söndürmek zor’

Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan “Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yanan bölge sarı çam ormanı. Sarıçam ormanını söndürmek zor. Çalışmalarımız sürüyor” dedi.

‘İzmaritten çıktığını düşünüyoruz’

Mudurnu Kaymakamı ve Göynük Kaymakam Vekili Efecan Şahin ise yangının sigara izmaritinden çıktığını düşündüklerini söyledi.

Şahin “Yangının yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti nedeniyle çıktığını düşünüyoruz. Şu anda ne kadar alanın yandığını tespit edemedik. Amacımız yangının yerleşim bölgelerinden uzak tutulması ve yangının bertaraf edilmesi” diye konuştu.