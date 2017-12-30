Bolu’da ikinci adayın çıktığı kongre iptal olunca AKP’li il başkanı istifa etti

AKP Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, rakip çıkması sonrası il kongresinin iptal edilmesinin ardından istifa etti.

Bolu’da yarın il kongresi yapılacaktı. Doğanay’ın tek listeyle katılacağı duyurulan kongreye, eski il başkanlarından Mehmet Emin Güz de aday oldu.

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Bu gelişme üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı kongre iptal edildi.

Mevcut il başkanı Nurettin Doğanay da istifa etti.

Genel merkez de ‘değerlendirmiş’

Doğanay, yazılı açıklamasında şunları kaydetti: “Dün akşamdan bu yana tüm Bolu’yu meşgul eden, üzerinde çeşitli spekülasyonlar yapılan il kongremizin iptali sonrası üzülerek görüyorum ki AK Parti’m yıpratılmaya çalışılıyor. Buna göreve geldiğim ilk gün de müsaade etmedim, bugün de etmem, yarın da asla etmeyeceğim. Çünkü ‘Karanlıklar aydınlansın, yakın ışıkları’ diyen bir yiğit Anadolu evladı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davasının sevdalısıyım. İşte bu noktada da ismim üzerinden bu davanın yıpratılması, şahsımı derinden yaralayacaktır. Bana bu imkanı veren Rabbime sonsuz hamdler ederken, liderimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Fakat dünden beri yaşanan süreci hem genel merkezimle, hem de kendi iç dünyamda değerlendirirken, artık emaneti teslim etme vaktinin geldiği kararını aldım. Bugün itibariyle 2,5 yıldır onurla, gururla yürüttüğüm AK Parti il başkanlığı görevimden istifa ettiğimi açıklıyorum.”