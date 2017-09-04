Bolu’nun Göynük ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan ve gece kontrol altına alınan orman yangını soğutma çalışmalarının yapıldığı öğle saatlerinde yeniden başladı.

Yaklaşık 80 hektarlık (64 futbol sahası büyüklüğünde) ormanlık alanı kül ettiği tahmin edilen yangının sigara izmaritinden çıktığı düşünülüyor.

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DHA’nın haberine göre rüzgarın etkisiyle yeniden başlayan ve güneyden doğuya ilerleyen alevler akşam saatlerinde 20 haneli Safranlar mahallesine yaklaştı. Yangının evlere sıçrama ihtimaline karşı mahalle boşaltıldı.

Çalışmalar arazözler ve su tankerleriyle devam ederken, yangın söndürme helikopterleri ise havanın kararmasıyla çalışmalarına ara verdi.

Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, yeniden başlayan yangının, ana yangının üçte biri kadar büyüklükte bir alanda etkili olduğunu belirtti.

Kazan şunları söyledi: “Şu anda havadan üç helikopter yangına müdahale ediyor. Ayrıca Manisa’dan bir helikopter ve İzmir’den de bir uçak talep edildi. Şu anda yoldalar. Toplam dört helikopter ve bir uçakla havadan müdahale edilecek. Ayrıca karadan da söndürme çalışmaları sürecek.”