Bolu’da dört yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiası

Bolu’da dört yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Sedat K., delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, daha önceki bir cinsel taciz vakası nedeniyle hakkında yakalama kararı olduğu için tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

İddiaya göre Sedat K. salı günü Yumrukaya köyündeki bir çiftlikte yanlarında çalıştığı ailenin erkek çocuğuna ahırda cinsel tacizde bulundu.

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Ahıra giren anne, Sedat K.’yi görünce durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Nöbetçi mahkeme karşısına çıkan Sedat K., delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Sedat K. Sakarya’da daha önce karıştığı bir cinsel taciz suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu başsavcılığınca dosyayla ilgili gizlilik kararı alındığı bildirildi.