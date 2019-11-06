Bolu’da 10 günde altı kedi ayakları kesik halde bulundu; ölüm nedeni araştırılıyor

Bolu’da, 28 Ekim’den itibaren altı kedinin ayaklarının kopmuş halde bulunması kentte büyük tepkiye yol açtı. Konuyla ilgili adli soruşturma sürerken, altı kedi Bolu belediyesi tarafından ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Ankara’ya gönderildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bolu’da 28 Ekim tarihinden itibaren Borazanlar, Alpagut, Kılıçarslan ve Beşkavaklar mahallelerinde altı kedi, ayakları kopmuş şekilde bulundu. Belirli aralıklarla bulunan kediler, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Dün son olarak sabah saatlerinde Kılıçarslan köyünde, akşam saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi’nde yine ayakları kopmuş kedi ölüsü bulundu.

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İncelemelerde kedilerin kesin ölüm nedeni bulunamadı. Bu nedenle kediler Ankara’da bulunan özel bir araştırma merkezine gönderildi.

Savcılık köpekler tarafından yapıldığı kanısında

Bolu başsavcılığı da 28 Ekim Alpagut Mahallesi’nde iki kedinin ölü bulunmasıyla ilgili açıklama yapmıştı. Açıklamada, bölgedeki güvenlik kameraları incelendiğinde ölü bulunan kedilerin son olarak köpekler tarafından kovalandığının görüldüğü belirtilmişti. Savcılık, iki kedinin ölümüyle ilgili, olayın köpekler tarafından yapıldığı kanısına varıldığını açıklamıştı.

Bolulular inanmıyor

Bolu’da yaşayanlar, bulunan kedilerin vücutlarının başka bölgelerinde yara izi olmaması ve yalnızca ayaklarının kopmuş olması nedeniyle olayın insan eliyle yapıldığını düşünüyor. Birçok kişi, kedilerin yalnızca ayaklarının kopmuş olması nedeniyle olayın köpekler tarafından yapıldığına inanmıyor.

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Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise şehrin kuzeyinde bulunan birbirine yakın mahallelerde kedilerin köpek kaynaklı mı yoksa insan kaynaklı mı öldüğünü belirlemek için araştırmasını sürdürüyor. Bölgedeki güvenlik kameraları inceleniyor.

Adli soruşturma sürüyor

Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir, kedilerin nasıl öldürüldüğü konusunda şüpheler olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Ne yazık ki altı kedimizin ayakları kopmuş bir şekilde bulundu. Şehrimizin belirli bölgesinde özellikle kuzey kısmındaki birbirine yakın mahallelerde meydana geldi bu olaylar. Bunun sebebiyle ilgili yani insan tarafından mı yapıldı, yoksa başka bir sebepten dolayı mı ayakları koptu, nasıl bir kopma şekli oluştu bununla ilgili Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak bir çalışma yaptık ama bu konuyla ilgili de daha bilimsel anlamda bir çalışma yapılmasıyla ilgili nekropsi (hayvanlara uygulanan otopsi) çalışması yaptırmak istiyoruz. Altı kediyi Ankara’ya gönderdik. Orada bu konuyla ilgili araştırma yapılacak. Birkaç gün içerisinde açıklama gelecek. Bunu kamuoyunda paylaşacağız. Bu kediler nasıl ayakları kesilmiş, nasıl kopartılmış bununla ilgili yapılan testlerden sonra ortaya çıkacak. Ayakların nasıl koptuğuyla ilgili şüpheler var. Bu şüpheleri gidermek amacıyla biz böyle bir yönteme başvurduk. Çünkü sadece şehrimizin kuzey bölgesindeki mahallelerde meydana geliyor bu olaylar. Bu konuyla ilgili biz de sonucu bekliyoruz. Zaten adli soruşturma da sürüyor.”

Özdemir şöyle devam etti: “Biz nasıl yapıldığını ve kim tarafından yapıldığını tespit edersek yaptırım uygulayabiliyoruz. Geçtiğimiz ay içerisinde belediye meclisinde alınan kararla hayvanları öldürenlere 20 bin liraya kadar ceza kesebiliyoruz.”