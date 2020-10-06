Bolu valisi: Vakaları kontrol altına alamıyoruz; hızla yayılıyor

Bolu Valisi Ahmet Ümit, “İlimizdeki vakalar maalesef kontrol altına alınamıyor. İndiremiyoruz, yüksek hızla yayılmaya devam ediyor” dedi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre konuyla ilgili anket ve araştırma yaptıklarını anlatan Ümit şöyle devam etti: “Sonuçlara göre değerlendirme yaptık. Dünkü koordinasyon toplantısında anlattık. Dün amirlerle toplantı yaptık. Bugün tüm görevlilerle birlikte yeniden toplantı yapacağız. Gerekli izahatları yapıp olayın ehemmiyetini anlatacağız.”

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‘Ciddiyetini anlamak için yakınımızı kaybetmemiz gerekmiyor’

Ümit, herkesin bu virüsün önemini anlaması gerektiğine dikkat çekerek şu uyarıları yaptı: “Bizim bu işin ciddiyetini anlamamız için bir yakınımızı kaybetmemiz gerekmiyor. Ya da bizim hasta olmamız gerekmiyor. Bu olay önemli ve ciddi. Biz maske mesafe ve hijyen başta olmak üzere devletin aldığı kurallara uymaya devam etmek zorundayız. ‘Bu illet bu ülkeyi terk etti’ denilinceye kadar buna devam edeceğiz.”

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Okullarda yüz yüze eğitimin 12 Ekim tarihi itibari ile daha fazla sınıfa yayılacağını anımsatan Ümit, “Öğrencilerimizin bir an önce eğitime başlaması ve hayatımızın bir an önce normale dönmesi için bu virüsü mutlaka kontrol altına almamız gerekiyor” dedi.

‘Hayattan sonra nikah olur; önce hayat lazım’

Ümit, virüsün en çok sosyal mesafelerin hiçe sayıldığı anlarda yayıldığına da vurgu yaparak şunları söyledi: “Başta nikahlar olmak üzere, illa oyun oynayalım, sıkı fıkı olalım şeklinde yaklaşımlar doğru değil. Önce hayat lazım. Hayattan sonra nikahlar olur. Hayattan sonra hayatın güzellileri yaşanır. Bunu söylemeye gerek yok. En önemli bulaş alanlarının başında ziyaretler geliyor. Ziyaretleri kesinlikle durdurmamız lazım. Aile ziyaretlerini kast ediyorum başta. Telefonla konuşalım. Ondan sonra nikahlar geliyor. Nikahları biraz daha kontrol altına aldıktan sonra nikahtan kaynaklı bulaşılar ikinci sıraya düştü ama neticede ikisi de yüksek. Başka sebepler de var. Hep birlikte kurallara uymak zorundayız.”

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Ümit, salgın yayılma hızının kontrol altına alınamaması durumunda daha ağır tedbirlerin uygulanabileceğinin de altını çizdi.