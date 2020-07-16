Bolu valisi: İki ay önce yüzde iki olan vaka sayısı yüzde 10’lara çıktı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, ‘corona’da vatandaşların tedbirlere uyma konusunda başarılı olduğunu söyleyerek, “Önceki süreçte, bundan iki ay önce falan yapılan testlerin yüzde ikisi pozitif çıkarken bugün bu oran yüzde 10’lara tırmanmış durumda” dedi.

Fotoğraf: DHA

Vali Ümit, şu ana kadar kentte bir sorun olmadığını belirterek, Covid-19 testlerini hastalık belirtisi gösterenlere yaptıklarını ve herkese test yapılması şeklinde bir kural olmadığını ifade etti: “Bugün pozitif çıkmayan birkaç gün sonra pozitif çıkabilir. Bugün pozitif çıkan birkaç gün sonra negatif çıkabilir. Dolayısıyla bakanlığın belirlemiş olduğu yol haritası çerçevesinde gerekli uygulamaları yapıyoruz. Biraz fazlasını yapıyoruz.”

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Ümit, testlerdeki pozitif yüzdelerinin geçmişe göre yükseldiğini belirterek, “Bizim vatandaşlarımız tedbirlere uyma noktasında oldukça iyi. Ama bunu sürdürmemiz lazım. Bu kurallara tam olarak uyma gayreti içerisinde olma neticesinde gayet iyi geldik” diye konuştu.

Şu anda Türkiye ortalamasına göre yine iyi olduklarını söyleyen Bolu valisi, şöyle devam etti: “Önceki süreçte, bundan iki ay önce falan yapılan testlerin yüzde ikisi pozitif çıkarken bugün bu oran yüzde 10’lara tırmanmış durumda. Bu şunu gösteriyor, aynı zamanda bir bağışıklık da olmaya başladı. Bu güzel bir şey ama bağışıklık oldu ya da olacak diye tedbirlerden vazgeçmeyiz. Her zaman söyleyeceğimiz en önemli cümle hep aynıdır. Biz maskeye, mesafeye ve hijyen kurallarına kesin olarak riayet etmemiz gerekiyor.”