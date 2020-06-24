Bolu valisi bir kez daha uyardı: Vakalarda üç misli artış var, önlemlere uyalım

İki hafta önce, normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran’dan 10 Haziran’a kadarki 10 günde 23 vaka görüldüğünü açıklayan ve rehavetin tehlikeli olduğunu vurgulayan Bolu Valisi Ahmet Ümit bir kez daha uyardı. Ümit, vaka saysında ıüç kat artış olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

10 Haziran’daki uyarısı sonrasında kentteki tabloda görülen olumsuzluk nedeniyle tekrar kameraların karşısına geçen Ümit şunları söyledi: “Türkiye genelinde pozitif vakaların en yüksek olduğu dönemlerde bile şimdiki kadar bizde pozitif vaka yoktu. Ciddi olarak pozitif vakalarda artış var, üç misli bir artış var. Her geçen gün virüs kendisini biraz daha hissettiriyor. Bunu özellikle vurgulamamız gerekiyor.”

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Başta maske ve sosyal mesafe olmak üzere tedbirlere uyulmasını isteyen Ümit şu ifadeleri kullandı: “Maske konusunu halen ihmal edenler var. Pazartesi günü itibarıyla denetimleri yoğunlaştırdık. Pazartesi 31 vatandaşımız, salı günü de 55 vatandaşımıza ceza yazıldı. Pazartesi günü 28 bin liranın üzerinde, salı günü yaklaşık 50 bin liranın üzerinde ceza yazıldı.”