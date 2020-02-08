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Yaramazlara biraz batar!

Bolu Dağı’nda yoğun kar, zincirleme kazaya neden oldu, ulaşım aksadı

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde TEM yolunun Bolu Dağı mevkiinde, akşam saatlerinde, zincirleme kaza meydana geldi. Kaza ve yoğun kar yağışı, Bolu Dağı’ndaki geçişleri olumsuz etkiledi.

Fotoğraflar: DHA

Ankara yönüne giden Selman C. yönetimindeki 34 YL 6082 plakalı kamyon, kar yağışı nedeniyle oluşan buzlanmayla kayganlaşan yolda, önündeki Hamza A.’nın kullandığı 63 HZ 507 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Aynı yöne giden Yasin Y. yönetimindeki 06 BFS 987 plakalı otobüs, sürücüsünün kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapması üzerine Mustafa E.’nin kullandığı 34 NL 5379 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu sırada TIR’a çarpan kamyon savrularak otobüse de çarptı.

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Dört aracın karıştığı zincirleme kazada Selman C. kamyonda sıkıştı. Sürücüyü Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kurtardı. Araçtan çıkartılan Selman C., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM yolunda trafik tek şeritten verilirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Öte yandan güzergah üzerinde kar yağışı devam ediyor.

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