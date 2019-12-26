Bolu Dağı’nda yoğun kar, ulaşımı etkiliyor

Bolu Dağı’nın TEM ve D-100 yolu geçişlerinde etkili olan yoğun kar, ulaşımı zorlaştırdı. Karayolları ekipleri iki güzergahta da kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Fotoğraflar: DHA

Bolu’da, sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan kar, gece saatlerinde etkisini arttırdı. Kar, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı’nda gece boyunca etkisini sürdürdü. D-100 yolunun bazı kesimlerinde yol tamamen beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. TEM yolu geçişinde ise yalnızca yeşil alanlar beyaza büründü. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100’de kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Yolda zaman zaman hasarlı kazalar da meydana geldi.

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Sürücüler, TEM’in Bolu Dağı Tüneli mevkiinde, elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.