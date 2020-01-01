Bolu Dağı’nda kar, ulaşımı zorlaştırdı; Abant’ta araçlar yolda kaldı

Bolu Dağı’nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini arttıran yoğun kar, ulaşımı zorlaştırdı. Karayolları ekipleri iki güzergahta da kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Abant’ta da tatil dönüşü karın şiddetini arttırması yüzünden bir çok araç yolda kaldı, yolda uzun kuyruklar oluştu.

Fotoğraflar: DHA

Bolu’da, gün içinde hafif şekilde süren kar, öğleden sonra etkisini artırdı. Kar, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı’nda ulaşımı zorlaştırdı. D-100 Karayolu’nun bazı kesimlerinde yol tamamen beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100’de kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.

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Bolu Dağı’nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde gün içinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Polis ekipleri, bölgede sürücüleri kar yağışında dikkatli gitmeleri konusunda uyarıyor.

Abant’ta tatil dönüşünde sürücüler, kar yüzünden yollarda kaldı

Öte yandan, Bolu’da, yeni yıl tatilini Abant Tabiat Parkı’nda geçirmek isteyen tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk ve kar yağışı nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Bazı sürücüler iki saat boyunca yolda mahsur kaldı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Tabiat Parkı, yeni yıl tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce tatilcinin geldiği Abant’ta, akşam saatlerinde kar şiddetini arttırdı. Tatilciler dönüş yolunda yollarda kaldı. Bazı sürücüler karla kaplı yolda kar lastikleri olmaması ve maddi hasarlı kazalar nedeniyle mahsur kaldı.

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Abant Gölü çevresindeki yolda da trafik yoğunluğu oluştu. Saatlerce yoğun kar yağışı altında ilerleyemeyen sürücüler bölgedeki otellere sığındı. Bazı sürücüler yaklaşık 2-3 saat yolda beklediklerini söyledi. Bazı bölgelerde kilometrelerce araç kuyruklarının oluştuğu Abant Tabiat Parkı yolunda önlem alan jandarma ekipleri, kar lastiği olmayan sürücüleri geri çevirdi. Kar nedeniyle ilerleyemeyen bazı sürücüler ise çekicilerle taşındı. Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.