Bolu Dağı’nda bavul içinde başı kesik ceset: Katil D-100’den yuvarlamış

Bolu Dağı’nda D-100 Karayolu’nun Bakacak mevkiinde hurdacılar yol kenarına atılmış bavulun içinde bir kadına ait ceset buldu.

İçinde ceset bulunan bavul muhtemelen yamaç aşağı yuvarlanmış. Fotoğraflar: DHA

Jandarmanın ilk kanaati, başka bir yerde öldürülen kişinin valizle yol kenarına atıldığı yönünde. Dört ay önce öldürüldüğü tahmin edilen kimliği belirsiz kadının başı baltayla kesilmiş ve poşete sarıldıktan sonra valize yerleştirilmiş.

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Bavulun bulunduğu çalılık.

Valiz de muhtemelen bir araçla getirilip yamaç aşağı yuvarlanmış ya da taşınmış.

Cesedin üzerinde atlet ve pantolon var.

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D-100 Türkiye’nin en işlek yollarından biri.