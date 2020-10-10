Bolu Dağı Tüneli’nin Ankara kesimi bir ay trafiğe kapatılacak

Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti derz yenilemesi çalışması nedeniyle bir ay boyunca trafiğe kapatılacak.
AA’nın haberine göre Karayolları Bolu Dağı Tüneli kontrol merkezi, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması yapılacağını bildirdi.
Bu nedenle 12 Ekim-12 Kasım tarihlerinde tünelin Ankara kesimi ulaşıma kapatılacak.
Çalışmalar sırasında sürücüler Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirilecek.
D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüler ise otoyola Abant kavşağından giriş yapabilecek.