Bolu Dağı Tüneli’nin Ankara kesimi bir ay trafiğe kapatılacak

Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti derz yenilemesi çalışması nedeniyle bir ay boyunca trafiğe kapatılacak.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre Karayolları Bolu Dağı Tüneli kontrol merkezi, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması yapılacağını bildirdi.



Bu nedenle 12 Ekim-12 Kasım tarihlerinde tünelin Ankara kesimi ulaşıma kapatılacak.

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Çalışmalar sırasında sürücüler Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirilecek.

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüler ise otoyola Abant kavşağından giriş yapabilecek.