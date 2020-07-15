Bolsonaro’nun ‘corona’ testi tekrar pozitif çıktı

‘Corona’ salgınını hafife almakla eleştirilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun Covid-19 testinin tekrar pozitif çıktığı ifade edildi.

Fotoğraf: Reuters

Bolsonaro geçtiğimiz hafta Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Bolsonaro’ya ‘corona’ tanısı konduktan bir hafta sonra yapılan test sonucunun da pozitif çıktığı belirtildi.

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Bolsonaro, hidroksiklorokin ilacını kullandığını belirterek, “Şu an gayet iyiyim, ateşim düştü, virüsü başkalarına bulaştırmamak için gereken önlemleri alıyorum” ifadesini kullanmıştı.

Virüsü ‘yağmura’ benzeten Bolsonaro, “Panik de öldürüyor. Virüs yağmur gibi, senin kapını çalıyor ve bazılarının kendisini daha fazla koruması gerekiyor. Belirli yaşa gelmiş, sağlık problemleri olan kişilere bulaştığında ölüm riski daha yüksek” şeklinde konuşmuştu.