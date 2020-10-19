Bolivya’da sosyalistler tekrar iktidarda

Son çıkan sandık anketleri, Evo Morales’in sosyalist partisinin Bolivya’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, resmi olarak duyurulmasa da, çarpıcı bir geri dönüş yaptığını gösteriyor.

Fotoğraf: Reuters

Anketler, Morales’in Movimiento al Socialismo (MAS) -Sosyalizm Hareketi- adayı Luis Arce’nin, pazar günü yapılan seçimde, oyların yüzde 50’den fazlasını, en yakın rakibi olan Carlos Mesa’nın ise oyların yaklaşık yüzde 30’unu aldığını öngörüyor.

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Morales yönetiminde eski bir maliye bakanı olan Arce, Bolivya şehri La Paz’dan gece geç saatlerde yayınlanan bir yayında zaferini ilan etti. 57 yaşındaki ekonomist, “Demokrasiyi ve her şeyden önce umudu geri kazandık” dedi.

Ordunun baskısı ile istifa eden ve şu anda Arjantin’de sürgünde yaşayan Morales, partisinin seçimleri kazanmasını ‘yankılanan bir zafer’ olarak ilan etti. Bolivya’nın, 2006’dan geçen yılki dramatik çöküşüne kadar hüküm süren sosyalist kanadın önemli bir üyesi ve ayrıca Bolivya’nın ilk yerli başkanı olan Morales, Twitter üzerinden “Kardeşlerim; halkın iradesi galip geldi” dedi.