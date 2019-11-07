Bolivya’da protestocular, iktidar partisinin belediye başkanının saçını kesti

Bolivya’da, Devlet Başkanı Evo Morales’in 20 Ekim’de yeniden seçildiği seçimde hile yapıldığını iddia ederek sokağa dökülen muhalifler, 50 bin nüfuslu Vinto’daki protesto gösterisinde belediye başkanının zorla saçını kesti.

Fotoğraf: Reuters

En az üç kişinin öldüğü protesto gösterilerine sahne olan ülkede, iktidardaki Sosyalizme Doğru Hareket’in (MAS) belediye başkanlarından Patricia Arce’ı çıplak ayakla sokaklarda sürükleyen eylemciler, saçına ve vücuduna kırmızı boya attı. Morales’i desteklediği için onu ‘katil’ diye nitelendiren öfkeli kalabalık yere diz çöktürüp saçını kesti. Ayrıca, zorla istifa mektubu imzalattı.

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Saatler sonra polise teslim edilen Arce hastaneye götürüldü.