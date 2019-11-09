Bolivya’da polis, göstericilerin tarafına geçti

Bolivya’da 20 Ekim’de yapılan başkanlık seçimlerinin oy sayımına itiraz maksadıyla yapılan protestolarda, üç şehirde polisin protestocuların safına geçtiği bildiriliyor.
BBC Türkçe’nin haberine göre, cuma günü başkent La Paz’da düzenlenen protesto eylemlerinde polis de göstericilerle beraber yürüdü. Polisin göstericilerin tarafına geçmesi, güvenlik güçlerinin Devlet Başkanı Evo Morales’e verdikleri desteği çekmesi şeklinde yorumlandı.
Devlet Başkanı Evo Morales, yaşananları ‘bir darbe’ olarak nitelendirirken destekçilerini yaşananlara karşı durmaya çağırdı.
Savunma Bakanlığı şimdilik ‘isyankar polislere’ karşı askeri müdahalenin gündemde olmadığını söyledi.
Bolivya’da 20 Ekim’de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda Devlet Başkanı Evo Morales, rakibi Carlos Mesa’yı yüzde 10 oy farkıyla geçtiğini ve ikinci tura gerek olmadığını açıklayınca seçmenler sokaklara çıkmıştı.
Oyların yüzde 84’ü sayıldıktan sonra oy sayımının durması ise muhaliflerin ve uluslararası gözlemcilerin hile iddialarını ortaya atmasına yol açtı.
Söz konusu hile iddiaları ise ‘oyların çalındığı’ söylemiyle Bolivyalıların sokaklarda protesto gösterileri yapmasına yol açtı.
Morales, bakanlarıyla son durumu görüşmek için acil bir kabine toplantısı düzenlerken isyancı polislerin sayısına dair net bir verinin bulunmadığı belirtiliyor.