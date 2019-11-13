Bolivya’da muhalif senatör, geçici devlet başkanı oldu

Bolivya’da sokak gösterileri ve ordu komutanlarının muhtırası ile istifaya zorlanan eski devlet başkanı Evo Morales’in Meksika’ya iltica etmesi sonrası muhalif senatör Jeanine Áñez kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etti.

Jeanine Áñez. Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre, Senato Başkan Yardımcısı Áñez, anayasa uyarınca görevin kendisine geçtiğini söyledi ve yakında seçimlere gidileceği açıkladı.

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Düzenlenen törenle Başkanlık Sarayı’nın balkonundan halka seslenen Áñez, “Benim taahhüdüm bu ülkeyi demokrasiye döndürmek ve ülkeye huzur getirmek. Bu kısa zaman içerisinde çalışacağım çünkü Bolivyalılar özgürlüğü ve demokrasiyi hak ediyor, oyları artık hiç çalınmasın diye çalışacağım” dedi.

Morales ise açıklamayı kınadı ve Áñez’i ‘darbe tüccarı sağcı bir senatör’ olarak nitelendirdi.