Bolivya’da darbe: Devlet başkanı Evo Morales istifa etti

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ordunun çağrısı üzerine görevini bıraktığını açıkladı. Morales’in istifasının ardından hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı duyuruldu.

Fotoğraf: Reuters

Bolivya’da 20 Ekim’deki seçimlerde Morales’in usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle başlayan protestolara polis güçleri de dahil olmuştu.

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Bununla beraber ordu, canlı yayında okuduğu bir bildiri ile Morales’in istifasını talep etti. Seçimleri 4’üncü kez kazanan Morales ise durumu bir ‘darbe‘ olarak nitelendirerek başkanlık görevini bıraktığını açıkladı.

Morales, sosyal medya hesabı üzerinden, “Tüm dünyaya ve Bolivya halkına, bir polis memurunun bana karşı yasadışı bir şekilde yakalama kararı çıkardığını ve şiddet yanlısı grupların evime saldırı düzenlediğini bildiriyorum. Darbeciler hukukun üstünlüğünü yok ediyor” ifadelerini kullandı.

Sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho da Morales hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

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Ülkede gerginlik, ilk olarak başkanlık seçimlerinde seçim sonuçlarının sayılmasının 24 saat durmasıyla yükselmiş, protestolar seçim sonuçlarının açıklanmasıyla başlamıştı. Geçen hafta Vinto kasabasının belediye başkanı Patricia Arce, Morales’e destek verdiği gerekçesiyle protestocular tarafından saldırıya uğramıştı.