Bolivya eski devlet başkanı Morales Meksika’ya iltica etti

Bolivya’nın devrik devlet başkanı Evo Morales, kendisini Bolivya’daki tartışmalı seçimlerden beri destekleyen solcu hükümetin iktidarda olduğu Meksika’ya iltica etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bolivya’da 20 Ekim’deki devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda Morales, rakibi Carlos Mesa’yı yüzde 10 oy farkıyla geçtiğini ve ikinci tura gerek olmadığını açıklayınca seçmenler sokağa dökülmüştü. 13 yıldan fazladır ülkeyi yöneten Morales, görevi bırakmasını ‘devlet darbesi’ olarak nitelemişti.

Reklam

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard’ın açıklamasına göre, Bolivya’nın ilk yerli devlet başkanı Morales, dün geç saatlerde Meksika Hava Kuvvetleri’ne ait bir jetle ülkesini terk ederek bu ülkenin himayesi altına girdi.

Ebrard, Twitter’da, Morales’in hayatının güvende olduğunu yazdı. Morales ise Twitter aracılığıyla Meksika’ya şükranlarını sunarken, Bolivya’yı siyasi nedenlerden ötürü terk etmesinden dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da Morales’i Bolivyalıların hayatını riske atmak yerine istifa etmeyi seçmesinden dolayı övdü.

Reklam

Bolivya Genelkurmay Başkanı General Williams Kaliman, pazar günü, ülkedeki huzuru ve istikrarı yeniden tesis etmek için ordunun Morales’i istifaya çağırmıştı.