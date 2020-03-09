‘Bölgenin geleceği çok parlak’ diyen otelci konkordato istedi

Ali YILMAZ
İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Sütlüce semtinde, Haliç’in kıyısında dört yıl önce açılan ‘Ramada Hotel&Suites İstanbul Golden Horn’ için konkordato talep edildi. Mahkeme, iki şirket adına yapılan talep sonrası üç aylık geçici mühlet kararı verdi.
Temeli 2013 yılında atılan Ramada Hotel&Suites İstanbul Golden Horn’un ilk misafirleri 2016’nın ilk yarısında kabul edildi.
Haliç’e nazır manzaralı otelde işler bir süre önce bozulmaya başladı. Mali yapıdaki bozulma düzeltilemeyince konkordato talebi gündeme geldi.
Üç ay geçici mühlet
Otelin sahibi konumundaki BESSA İnşaat Turizm Otelcilik Yatırım AŞ ve Helis Turizm Otelcilik Limited ŞTİ için konkordato davası açıldı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, iki şirkete yönelik üç ay geçici mühlet kararı verildi.
Ramada Hotel & Suites İstanbul Golden Horn Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketancı, bir yıl önce Tourism Today’deki açıklamasında, Haliç bölgesinde turizmin yükselişe geçtiğini belirterek, “Haliç gelecek vadediyor” demişti. Ketancı, bölgede bulunan otellerin doluluk oranının iyi seviyede olduğuna işaret ederek “Bölgenin geleceği çok parlak” diye konuşmuştu.