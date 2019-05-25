‘Bol bol uyuyorum’ diye sevinmeyin; fazla uyku hafızaya iyi gelmiyor

Az ve kalitesiz uykunun sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinen bir gerçek ancak “Ne kadar çok uyursam o kadar iyi” diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Fazla uyumanın özellike hafıza üzerinde az uyumak kadar olumsuz etkisi var.

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Britanya’nın önde gelen üniversitelerinden University College London tarafından yapılan araştırmada dokuz saat uyumanın insan belleği üzerindeki olumsuz etkilerinin beş saat uyumakla eşit olduğu saptandı.

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400 bin kişinin verilerini inceleyen ve onlara deney yaptıran ekibin başındaki Dr Victoria Garfield şunları söyledi: “Beş saatten az uyumanın hafızayla ilgili ciddi sorunları olduğunu biliyorduk. Ancak bu araştırmayla yedi-sekiz saatten fazla uyumanın da bir o kadar zararlı olduğunu, unutkanlık sebebi olduğunu belirledik.”

Araştırmaya katılanlara üzerinde çeşitli imgeler olan kartlar gösterildi. Beş saat uyuyanlarla dokuz saat uyuyanların ‘kartları anımsama’ konusunda aynı oranda hata yaptığı saptandı.

“Beş ve dokuz saat uyuyanlarda hata oranı yüzde 5’ti, 10 saat uyuyanlarda oran yüzde 11’e yükseliyor” diyen Garfield, uzun süre uyuyanların uyku kalitesinin düşük olduğunu, bunun beynin farklı bölümlerinin iletişim sağlamasını engelleyerek algı sorununa neden olduğunu söyledi.