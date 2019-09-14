Boko Haram’dan kaçarken yürüyemeyen oğlunu bırakan anne: Aldığım en zor karardı

Nijeryalı Asibi’nin yaşadığı köye beş yıl önce bir akşam radikal İslamcı Boko Haram örgütü saldırı düzenledi. Biri kız beş çocuğu olan Asibi, çocuklarıyla kaçarken gece boyunca nehirde saklandı. Oğullarından birinin bacakları saatlerce soğuk suda bekledikleri için tutmaz hale geldi. Ve, sabah yola devam etmek için bir seçim yapmak zorunda kaldı. Emzirmek zorunda olduğu kızı henüz bebek olduğu için oğlunu taşıyamadı ve bıraktı.

Fotoğraflar: BBC

Nijerya’da kurulan örgütün düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede 22 bin kişi ‘kayıp’ olarak kayda geçti. Bunların yüzde 60’ı çocuk. Kızılhaç’a göre kaybolanların sayısı çok daha yüksek olabilir.

Reklam

Nijerya’nın dışında Çad, Nijer ve Kamerun’da da eylem yapan örgüt nedeniyle sevdiklerinden ayrı düşenlerin arasında Asibi’nin oğlu Shu’aibu da var.

O zaman sekiz yaşında olan oğlundan cep telefonundaki fotoğrafından başka bir şey kalmayan Asibi yaşadıklarını BBC’ye anlatırken, “O anı her gün tekrar yaşıyorum. Pişmanlık duyuyorum. Ama yürüyemiyordu ve bebek kucağımdayken onu taşımam imkansızdı” diyor.

Bir anne olarak oğlunu geride bırakma kararını almanın acısını içinden atamadığını söyleyen Asibi, “Onu bırakmasam diğerlerini riske atacaktım” diyerek göz yaşı döküyor. Asibi, yakınlarından örgütün neden olduğu çatışmalar nedeniyle ayrı düşen binlerce kişi gibi Shu’aibu’nun kamplardan birinde olduğunu umut ederek ona kavuşmayı umut ediyor.

Reklam

Ancak, çok sayıda çocuğu kaçıran ve kendi safına çekmeye çalışan örgütün binlerce aileyi parçaladığı ülkede yakınlarına kavuşan kayıpların sayısı sadece 367.