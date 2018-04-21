Böke ve Cihaner’den Kılıçdaroğlu’na: CHP’den olması şart değil, sol aday olsun

CHP milletvekilleri Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner, 24 Haziran’daki seçimde partilerinin hangi ismi cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceğine dair CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptı. Böke ve Cihaner, Kılıçdaroğlu’na, söz konusu ismin cumhuriyet değerlerini benimsemiş sol bir aday olması yönündeki taleplerini iletti.

Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi aday göstereceklerine dair görüşmelerine devam etti. Böke ve Cihaner ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yaklaşık yarım saat süren bir görüşme yaptı.

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Böke ve Cihaner’in, ‘Gelecek İçin Biz’ ve bir grup milletvekili adına yaptığı görüşmede, ‘saray cumhuriyetinin yıkılacağı ancak yeni sürecin kim tarafından nasıl kurulacağının da çok önemli olduğu’ konuşuldu. Görüşmede, önemli olan adayın CHP içinden olmasının değil, bu değerleri temsil edecek biri olmasına dikkat çekildi.

Görüşmede özetle şunlar konuşuldu: “Baskın seçim kararı sonrası boykot tartışmasının zamanı, zemini kalmadı. Sandığa yüksek katılım için hemen seferberlik ilan edelim. Asıl gündem saray rejiminin yıkılması olmalı. Fikir ayrılıklarına karşın tüm gücümüzle başta CHP olmak üzere diğer tüm ‘Hayır bileşenleri’ ve sivil toplumun topyekun mücadele etmesi gerek. Biz de sonuna kadar bu mücadelenin içinde olacağız.”