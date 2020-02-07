‘Bohçacıyız’ diyerek evine girip 8 bin lira dolandırdılar

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, bohçacı kılığında evine gittikleri 80 yaşındaki kadını dolandıran üç kadın, jandarma tarafından yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Kavakalan Mahallesi’nde yaşayan Ü.Ç.’nin evine 2 Şubat’ta kendilerine bohçacı süsü vererek giden üç kadın, yanlarındaki tekstil ürünlerini gösterirken yaşlı kadının bir anlık boşluğundan yararlanıp evdeki 8 bin lira para ile poşet içerisindeki bir miktar cevizini çaldı.

Reklam

Yaşlı kadın, kadınlar gidince durumu fark edip jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin bir minibüsle uzaklaştığını belirleyerek, bölgede arama çalışmaları başlattı. Şüphelilerin yakalanması için Kavakalan-Akhisar Karayolu üzerinde denetim yapan jandarma, kendilerini görünce tanınmamak için telaşla kıyafetlerini değiştirmeye çalışan üç kadından şüphelenerek içinde bulundukları minibüsü durdurdu.

Minibüste ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada Ü.Ç.’nin evinden çalınan para ve ceviz ele geçirildi. Jandarma, şüpheliler N.G. (26), A.A. (32) ve S.A. (42) gözaltına alındı. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından ertesi gün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.