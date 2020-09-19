Boğulma sahnesini gerçek sanan turist, kurtarmak için suya atlamış

Muğla’da çekilen ‘Kalk Gidelim’ dizisinin oyuncusu Aslı Omağ, Azmak Nehri’nde yapılan çekimlerinde boğulma sahnesini gerçek sanan bir turistin, kurtarmak için suya atladığını anlattı.

Fotoğraf: DHA

Omağ, TRT’de yayımlanan dizinin geçen çarşamba günkü çekimi sırasında turistin atladığını gören set etkibinin şaşırdığını, kendisinin ise sakinliğini koruyup rolünü tamamladığını söyledi.

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Omağ, yaşananları şöyle anlattı: “Eski milli yüzücüyüm hatta ben onu kurtarmaya çalıştım. Beni kurtarmaya çalışan kişi de heyecanlandı haklı olarak. Üzerimdeki kıyafetlerle ve çizmelerle, suya girip, rol arkadaşımı kurtarmaya çalıştığım bir sahne çekiyorduk. Partnerimin de üzerinde çok kıyafet vardı ona doğru yetişmeye çalışırken, bir de yüzme bilmeyen birini oynamaya çalışırken tabii ki boğulmuş gibi gözüküyorsunuz karşı taraftan, ama öyle bir şey olmadı.”

“O andaki halimi kim görse kurtarmak için suya atlardı” diyen Omağ, şöyle devam etti:

“İyi yüzücüler de boğulabilir. Yüzme bilmeyen biri, bilen birinin üstüne şiddetle panikle atlarsa boğulmasına neden olabilir. Dolayısıyla yüzücülerin birçoğu da bunu bildikleri için, böyle bir durumda nasıl kurtarma operasyonu yapılması gerekiyorsa onun eğitimini alır. Şimdiye kadar çok şükür böyle bir şey olmadı. Yaşanan bu olayın ardından sette çalışmamalara devam edildi.”