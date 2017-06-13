Boğazın turkuaz renginin nedeni ‘bereket’: Deniz biraz daha deniz kokacak

İstanbul Boğazı’nda son günlerde yaşanan renk değişikliğinin sebebinin ‘Emiliania huxleyi’ isimli kalsiyum karbonat zengini mikro organizmalar olduğu ortaya çıktı.

Son bir haftadır İstanbul Boğazı’nda sulara her zamankinden daha turkuaz bir renk hakim. Birçok kişiye göre bu durumun benzerleri geçtiğimiz yıllarda da yaşandı. Tek fark, söz konusu renk değişimi geçtiğimiz yıllara göre daha uzun sürdü ve bir haftayı aştı.

DHA’ya konuşan Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam, bu renk değişiminin son 10 gündür bütün Karadeniz’de yaşandığını ve bunun bir ‘bereket’ olduğunu söyledi.

‘Deniz biraz daha deniz kokacak’

Renk değişiminin kaynağının, bilimsel adı ‘Emiliania huxleyi’ olan kalsiyum karbonat zengini mikro organizmalar olduğunu ve Karadeniz’de bu organizmaların yoğunluğunda büyük bir patlama yaşandığını belirten Prof. Dr. Saydam şunları söyledi: “Son 10 gündür Sahra’dan gelen yağmurlar bunu tetikledi. Bütün Karadeniz’de bu var. Boğazdaki üst akıntı Karadeniz’den geldiği için İstanbullular bunu net olarak görebiliyor.”

Bu değişimle birlikte ‘denizin biraz daha deniz kokacağını’ söyleyen Saydam, “Çünkü Emiliania huxleyi adı verilen algler suyun rengini turkuaza döndürür ve kokusunu keskinleştirir. DMSP denilen kimyasal salgılar içerdikleri sülfür nedeniyle özel bir koku ortaya çıkarır. Bu da deniz kokusunu daha keskin hale getirir” diye konuştu.

Balıkçılar için iyi dalgıçlar için kötü

Karadeniz ve İstanbul Boğazı’nda ortaya çıkan turkuaz renginin balıkçılar için iyi, dalgıçlar içinse kötü anlama geleceğini söyleyen Saydam, “Tüm Karadeniz’de Emiliania huxleyi patlaması olması Karadeniz için bereket demek. Hamsiler bunu bildiği için yumurtalarını döküyor. Gelecek sene hamsi çok bol olacak” dedi.

‘Emiliania huxleyi’nin ışığı engelleyeceğini, 10-15 metrede karanlık olabileceğini belirten Saydam, bu sebeple İstanbul Boğazı’nda ve Marmara Denizi’nde dalanların görüş mesafesinden şikayet edebileceklerini, ancak bunun kirlilikle ilgisi olmayacağını söyledi.

Saydam, yaşanan renk değişimi için, “Keşke hep olsa, keşke hep sürse” dedi.