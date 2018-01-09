Eski Boğaziçi rektörü: Büyük haksızlık yapılıyor, bu kurumun kıymeti bilinmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef aldığı Boğaziçi Üniversitesi’nin eski rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, üniversitenin maddi olanaksızlıklara rağmen her zaman hem Türkiye’de hem dünyada başarılı olduğunu söyledi.

Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği’nin (BURA) genel kurulunda yaptığı konuşmada, Boğaziçi Üniversitesi için “Bu ülke ve bu milletin değerlerine yaslanamadığı için küresel bir marka haline gelme çabalarında da hedeflerine tam manasıyla ulaşamamıştır” demişti.

Reklam

Genel kurulda Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan da bulunuyordu. Erdoğan’ın eleştirisinden birkaç saat sonra Mehmed Özkan, Twitter’da Boğaziçi Üniversitesi’ni dünyada 190’ıncı, Türkiye’deki üniversiteler arasında ise birinci sırada gösteren paylaşımda bulunmuştu.

Özkan, Erdoğan’ın eleştirilerine yanıt verdiği yönünde algılanan mesajlarına, “Böyle bir amacım yoktu” diye açıklama getirmişti.

‘Darbe dönemlerinde hep öğrencilerimizi koruduk’

Üniversitede 30 yıl boyunca öğretim üyeliği görevinde bulunan ve 1992’den 2000 yılına kadar üniversitenin rektörlüğünü yapan Ergüder, Cumhuriyet’ten Figen Atalay’a konuştu.

Üniversitenin sadece Türkiye’de değil, dünyada da bir yere gelebilmek için elinden geleni yaptığını aktaran eski rektör şöyle devam etti: “Maddi yetersizlikler içinde çalıştık, çok çabaladık ve sonuçlarını hep gördük. Boğaziçi, uluslararası üniversite sıralamalarında, Türk üniversiteleri arasında hep başlarda olur. Bu kurumun kıymetinin bilinmesi lazım. Askeri darbe dönemlerinde hep öğrencilerimizi koruduk. Zamanı geldi solcu öğrencilerimizi koruduk, zamanı geldi başörtülü öğrencilerimizi koruduk. Yasaklamak kolaydı ama biz zoru seçtik, gençlerin eğitim alma haklarını savunduk. Boğaziçi Üniversitesi’ne büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum, çok üzgünüm.”