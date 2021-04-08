Boğaziçi’nde resim ve merdivene karalama

Boğaziçi Üniversitesi’nde gökkuşağı renklerine boyalı merdiven ve bir resim karalandı.

Fotoğraf: Boğaziçi Direnişi (Twitter)

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar sürüyor.

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Bir öğrenciye 1 Şubat’ta gerçekleştirilen ‘kayyım rektör’ protestolarında okulun kapısının girişine çıkıp LGBTİ+ bayrağı açtığı için fakültesi tarafından soruşturma başlatılmıştı.

25 Mart’ta görülecek disiplin soruşturması için soruşturma açılan öğrenci ve arkadaşına destek vermeye giden dört öğrenci ellerindeki gökkuşağı bayrakları sebebiyle gözaltına alınmıştı.

Boğaziçi Direnişi isimli Twitter hesabı, merdivenlerin soruşturmanın gerçekleşeceği bugün karalandığına dikkat çekerek şunları aktardı: “Ne Boğaziçi’nde ne de ODTÜ’de renklerimizi, merdivenlerimizi boyayarak yok edebileceksiniz. Renklerimizle buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz!”

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Gökkuşağı bayrağına karşı açılan soruşturmanın gerçekleşeceği günde, gökkuşağı renklerindeki merdivenlerimizin üstü boyandı. Ne Boğaziçi'nde ne de ODTÜ'de renklerimizi, merdivenlerimizi boyayarak yok edebileceksiniz. Renklerimizle buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz! pic.twitter.com/tkp8Z931GB — Boğaziçi Direnişi #0 (@budirenisi) April 8, 2021

Kampüste asılı bulunan bir resme de karalama yapıldığını aktaran hesap şu ifadeleri kullandı: “Boyadığımız merdivenlerimiz gibi eserlerimiz de saldırı altında! Çalışmalarını kampüsümüzün farklı noktalarında görebildiğimiz Halil Doğramacı’nın bu tablosuna yapılan saldırıyı kabul etmiyoruz! Vandallığa karşı sanatla direniyor, bu yok edici zihniyeti kınıyoruz!”