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Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi’nde rektör protestoları sürüyor: Metallica şarkısıyla istifa çağrısı

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilerin yeni atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu’ya yönelik protestoları sürüyor.

Fotoğraf: Twitter/Medyascopetv

Okulda 4 Ocak’taki eylemin ardından bugün bir kez daha toplanma çağrısı yapılmıştı. Sabahın erken saatlerinde, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde salgın gerekçesiyle eylemler yasaklandı.

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Polis, üniversiteye çıkan yollara bariyer yerleştirirken, yerleşke önünde beklemeye başladı. Yerleşkeye yalnızca öğrenciler kimlik göstermelerinin ardından alındı.

Öğrenciler, okula girince “Kayyım rektör istemiyoruz” diyerek slogan attı. Bu sırada, rektörün öğrencilere odasından el salladığı görüldü. Öğrenciler, bahçede bir araya geldi.

Prof. Dr. Bulu, dün “Ben de bir Boğaziçiliyim ve hatta hard rock dinleyen, Metallica dinleyen bir rektörüm” demişti.

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Öğrenciler bugün Metallica şarkıları çalarak rektörü istifaya çağırdı.

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