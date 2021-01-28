Boğaziçi’nde öğrencilerle güvenlik arasında arbede: Rektörlük önüne yeni çadır

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler ile özel güvenlik arasında rektörlük binası önünde kurulan çadır nedeniyle arbede çıktı.

Fotoğraf: Twitter/boundayanisma

Öğrenciler ve akademisyenler, Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atanmasının ardından eylemlerini sürdürüyor.

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Öğrenciler, ‘kayyımlık binası’ adını verdikleri rektörlük binası önünde kurulan çadırda nöbet tutuyor.

Boğaziçi Dayanışması’nın aktardığına göre, bugün rektörlük binasının önüne şerit çekildi.

Öğrencilerin kurduğu çadır da özel güvenlik tarafından kaldırılmak istendi. Öğrenciler karşı çıkınca arbede yaşandı. Öğrenciler çadırın kırıldığını duyurdu.

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Ancak daha sonra Boğaziçi Dayanışması, ‘kayyımlığın emekçilerle öğrencileri çatıştırma çabası’na rağmen çadırın yeniden kurulduğunu bildirdi.